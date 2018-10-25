Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских недавно появился первый раз на публике после крещения. Поклонники заметили принца Луи, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям покидали с ребенком вертолет. Об этом рассказал один наблюдательный пользователь Instagram.

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских недавно появился первый раз на публике после крещения. Поклонники заметили принца Луи, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям покидали с ребенком вертолет. Об этом рассказал один наблюдательный пользователь Instagram.Свидетель сообщил, что увидел, как Кейт и Уильям приземлились на вертолете рядом с Кенсингтонскими садами. "В один солнечный осенний день принц приземлился на своем вертолете в королевских садах. Потом он понес сумку ребенка во дворец", – рассказал он.Герцогиня держала на руках малыша. Принц Уильям, как известно, является квалифицированным пилотом, и, скорее всего, он сам управлял транспортом, где в то время находились его супруга и сын.В среду, 22 октября, очевидцы снова заметили, как королевская семья поднимается на борт. Они возвращались в Норфолк, где их двое старших детей сейчас проводят каникулы. Принц вновь держал в руках сумку с вещами ребенка, а Кейт несла принца Луи к вертолету.В начале этой недели герцог и герцогиня Кембриджские посетили торжественный обед с королем Нидерландов, который состоялся в Букингемском дворце. Для мероприятия Кейт выбрала бледно-голубое платье от дизайнера Александра Маккуина. Свой образ она завершила жемчужными серьгами и бриллиантовой тиарой, которая когда-то принадлежала принцессе Диане.Напомним, что в последний раз публика увидела принца Луи во время крещения, которое состоялось в июле. Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля 2018 года. У Кейт и Уильяма есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла сама королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.