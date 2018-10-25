Таинственно исчезнувший информатор из расследования Новой газеты объявился в полиции. Валерий Амельченко пришел в отделение Кировского района Санкт-Петербурга и попросил прекратить его розыск.

Таинственно исчезнувший информатор из расследования "Новойгазеты" объявился в полиции. Валерий Амельченко пришел в отделение Кировскогорайона Санкт-Петербурга и попросил прекратить его розыск.Нашумевшее расследование скандального журналиста ДенисаКороткова о похождениях российского шпиона-отравителя Валерия Амельченкооказалось выдумкой от начала до конца. Как сообщает издание ,Амельченко в присутствии своего адвоката дал объяснения следователям и заявил,что преступлений в отношении него не совершалось.Напомним, в своей статье Коротков рассказал о встрече стаинственным гражданином, поведавшим ему историю своей поездки в Сирию дляиспытания на людях какого-то отравляющего вещества. Также он заявил, чтопринимал участие в нападении на оппозиционных блогеров, которым вкалывали некуюотраву.Сразу после интервью осведомитель исчез и три недели невыходил на связь, полиция объявила его в розыск. По версии самого Амельченко, исчезновениебыло организовано журналистом Коротковым. Некоторое время назад их познакомилнекий Андрей Михайлов, время от времени дававший Амельченко различную работу,за которую прилично платил.На этот раз он предложил ему на пару стать героями статьи исыграть роль двух информаторов. Дело нехитрое – выучить заранее написанныйтекст, а потом пересказать своими словами. Тексты приносил Коротков.С самого начала Амельченко заподозрил, что их беседы сжурналистом записываются. А когда Коротков узнал, что Валерий бывал заграницей, тут же попросил у него фотографии, сказав, что они пригодятся вработе. Он даже просил Амельченко снова отправиться за рубеж, суля щедроевознаграждение.Как утверждает в своих показаниях информатор (они опубликованыв Telegram-канале), однажды Коротков назначил ему встречу – якобы для того, чтобыпередать 20 тысяч евро. Вместо этого он усадил своего героя в машину и увезза город. Поначалу "супершпион" мерз на холоде в палатке, потом его поселили вдеревенском доме, настрого запретив высовываться. Деньги, правда, привезли –завернутыми в ту же "Новую газету" – но куда меньше, чем обещали вначале.Таким образом, благодаря Амельченко методы журналиста,который известен тем, что слил в Сеть данные российских военных, борющихся стеррористами в Сирии, стали достоянием общественности. Денис Коротков сотрудничаетс "Новой газетой" и с питерской "Фонтанкой", любит давать интервью оппозиционным СМИ, в которых нестесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.