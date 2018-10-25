Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского Уралтрансбанка. По величине активов организация занимала 196-е место в банковской системе РФ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского "Уралтрансбанка". По величине активов организация занимала 196-е место в банковской системе РФ.Банк постоянно занижал величину кредитного риска, а проведенная в прошлом году оценка выявила большое снижение капитала кредитной организации и несоблюдение обязательных нормативов. " Уралтрансбанк" разработал план по улучшению финансового положения, однако не реализовал его ключевые мероприятия.В отношении этого банка применялись меры, но так как они не возымели действие, лицензия была отозвана. Сейчас назначена временная администрация."Уралтрансбанк" открыт в 1990 году, имеет филиал и 45 отделений в городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС.