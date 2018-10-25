Артист поделился с поклонниками в Instagram фотографиями места, в котором произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.

Артист поделился с поклонникамив Instagram фотографиями места, в котором произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.Юморист напомнил обисторических событиях прошлого века. "Монастырьсвятых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых молодыхв России. Он создан на месте острейших драматических событий, где былапоставлена последняя точка в земной жизни членов последней Царской семьи", -написал.По словам артиста, "именнотуда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из ипатьевского домаЕкатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг". Приэтом Петросян отметил, что, гуляя по этим местам, у него возникают самыеразные, "удивительные чувства" от сострадания до "радостной благодарности тем,кто с любовью и трепетным уважением создал этот потрясающий монастырь", -резюмировал юморист.Фотографии вызвалигорячие обсуждения и смятение пользователей соцсети. "Места красивые, но вместе с тем, очень жутко оттого, что там случилось!!!", "Какая красота, умиротворение и какая печаль","Очень жаль конечно Царскую семью, так жестоко их всех расстреляли, кошмар","Их никто не расстреливал. это все подстава и постановка. Они все жили заграницей долго и счастливо много лет!", – высказались фолловеры.Напомним, на дняхЕвгений Петросян объявил о конкурсе среди своих подписчиков. Юморист попросилих назвать по именам максимальное количество его телевизионных партнеров в"Голубом огоньке на Шаболовке". Победителям обещаны билеты на сольныйконцерт артиста в Кремлевском дворце.