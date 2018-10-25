Артист поделился с поклонниками
в Instagram фотографиями места, в котором произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.
Артист поделился с поклонниками
в Instagram фотографиями места, в котором произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.
Юморист напомнил об
исторических событиях прошлого века. "Монастырь
святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых молодых
в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где была
поставлена последняя точка в земной жизни членов последней Царской семьи", -
написал.
По словам артиста, "именно
туда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из ипатьевского дома
Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг". При
этом Петросян отметил, что, гуляя по этим местам, у него возникают самые
разные, "удивительные чувства" от сострадания до "радостной благодарности тем,
кто с любовью и трепетным уважением создал этот потрясающий монастырь", -
резюмировал юморист.
Фотографии вызвали
горячие обсуждения и смятение пользователей соцсети. "Места красивые, но вместе с тем, очень жутко от
того, что там случилось!!!", "Какая красота, умиротворение и какая печаль",
"Очень жаль конечно Царскую семью, так жестоко их всех расстреляли, кошмар",
"Их никто не расстреливал. это все подстава и постановка. Они все жили за
границей долго и счастливо много лет!", – высказались фолловеры.
Напомним, на днях
Евгений Петросян объявил о конкурсе среди своих подписчиков. Юморист попросил
их назвать по именам максимальное количество его телевизионных партнеров в
"Голубом огоньке на Шаболовке". Победителям обещаны билеты на сольный
концерт артиста в Кремлевском дворце.