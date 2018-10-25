Военно-патриотический парк культуры и отдыха Патриот, строящийся в
Туле, может получить поддержку Минобороны. Парк представляет собой 3,5
га благоустроенной территории, с тенто-мобильными укрытиями и
конгресс-выставочным центром, образуя целую платформу патриотического
воспитания в комплексе с Суворовским военным училищем.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот", строящийся в
Туле, может получить поддержку Минобороны. Парк представляет собой 3,5
га благоустроенной территории, с тенто-мобильными укрытиями и
конгресс-выставочным центром, образуя целую платформу патриотического
воспитания в комплексе с Суворовским военным училищем.
В декабре 2017 года губернатор области Алексей Дюмин обозначил свое намерение построить филиал парка "Патриот-Тула"
в регионе. В связи с тем, что регион изначально не входил в программу
Минобороны, Алексей Дюмин нашел и заинтересовал частных инвесторов,
которые согласились вложить средства в строительство парка.
Этот момент впоследствии во многом стал преимуществом при создании
парка: решения принимались консолидировано в одном месте, что избавило
от множества бюрократических моментов, которые замедлили строительство
других филиалов по России.
Несмотря на недавний старт
строительства, на сегодняшний день строители оценивают степень
готовности объекта, выполненного в общей стилистике парка "Патриот", на
90%. В соответствии с дендропланом, территория парка будет благоустроена и
озеленена.
Сейчас завершаются работы по первой очереди проекта:
на территории в 3,5 га уже построены 4 тенто-мобильных укрытия. В одном
из них в будущем разместится экспозиция ретро-автомобилей. Также
практически завершена постройка здания конгресс-выставочного центра
(КВЦ), окончание отделочных работ планируется на ноябрь 2018 года. Этот
центр станет уникальным объектом для Тульской области и
позволит проводить мероприятия самого высокого уровня. Параллельно идет благоустройство территории.
Как ранее отмечал Алексей
Дюмин, к созданию парка подошли комплексно, чтобы каждый посетитель
любого возраста смог найти себе занятие по душе. Кроме выставочных
площадок, здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое
другое.
С целью ознакомления и заимствования опыта возведения
региональных патриотических парков 25 октября состоялся рабочий визит в
Тулу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вместе с
губернатором Тульской области Алексеем Дюминым они проинспектировали ход
строительства объекта.
Вторая очередь парка будет заполнена за
счет стрелкового тира, партизанской деревни, лазер тага и других
интересных объектов. В завершении визита Тимур Иванов пообещал поддержку
в этом вопросе региональному руководству. Важно, что речь идет не
только о финансовой, но и методической коллаборации. Например, выставки,
экспозиции и презентации, проводимые в Московском парке "Партиот" смогут быть использованы впоследствии и в Туле.
Министерство
обороны высоко оценило инициативу руководства области по строительству
подобной платформы для патриотического воспитания молодежи и семейного
отдыха и обещало поддерживать это начинание со своей стороны. Кроме того
опыт создания тульского парка Министерство обороны сможет транслировать
и в другие регионы.