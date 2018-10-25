Военно-патриотический парк культуры и отдыха Патриот, строящийся в Туле, может получить поддержку Минобороны. Парк представляет собой 3,5 га благоустроенной территории, с тенто-мобильными укрытиями и конгресс-выставочным центром, образуя целую платформу патриотического воспитания в комплексе с Суворовским военным училищем.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот", строящийся вТуле, может получить поддержку Минобороны. Парк представляет собой 3,5га благоустроенной территории, с тенто-мобильными укрытиями иконгресс-выставочным центром, образуя целую платформу патриотическоговоспитания в комплексе с Суворовским военным училищем.В декабре 2017 года губернатор области Алексей Дюмин обозначил свое намерение построить филиал парка "Патриот-Тула"в регионе. В связи с тем, что регион изначально не входил в программуМинобороны, Алексей Дюмин нашел и заинтересовал частных инвесторов,которые согласились вложить средства в строительство парка.Этот момент впоследствии во многом стал преимуществом при созданиипарка: решения принимались консолидировано в одном месте, что избавилоот множества бюрократических моментов, которые замедлили строительстводругих филиалов по России.Несмотря на недавний стартстроительства, на сегодняшний день строители оценивают степеньготовности объекта, выполненного в общей стилистике парка "Патриот", на90%. В соответствии с дендропланом, территория парка будет благоустроена иозеленена.Сейчас завершаются работы по первой очереди проекта:на территории в 3,5 га уже построены 4 тенто-мобильных укрытия. В одномиз них в будущем разместится экспозиция ретро-автомобилей. Такжепрактически завершена постройка здания конгресс-выставочного центра(КВЦ), окончание отделочных работ планируется на ноябрь 2018 года. Этотцентр станет уникальным объектом для Тульской области ипозволит проводить мероприятия самого высокого уровня. Параллельно идет благоустройство территории.Как ранее отмечал АлексейДюмин, к созданию парка подошли комплексно, чтобы каждый посетительлюбого возраста смог найти себе занятие по душе. Кроме выставочныхплощадок, здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многоедругое.С целью ознакомления и заимствования опыта возведениярегиональных патриотических парков 25 октября состоялся рабочий визит вТулу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вместе сгубернатором Тульской области Алексеем Дюминым они проинспектировали ходстроительства объекта.Вторая очередь парка будет заполнена засчет стрелкового тира, партизанской деревни, лазер тага и другихинтересных объектов. В завершении визита Тимур Иванов пообещал поддержкув этом вопросе региональному руководству. Важно, что речь идет нетолько о финансовой, но и методической коллаборации. Например, выставки,экспозиции и презентации, проводимые в Московском парке "Партиот" смогут быть использованы впоследствии и в Туле.Министерствообороны высоко оценило инициативу руководства области по строительствуподобной платформы для патриотического воспитания молодежи и семейногоотдыха и обещало поддерживать это начинание со своей стороны. Кроме тогоопыт создания тульского парка Министерство обороны сможет транслироватьи в другие регионы.