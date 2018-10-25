Любовь под стук колес: в Нижнем Новгороде начали судить парочку, которая предалась чувствам прямо в поезде метро. Страстных любовников не остановили ни жесткие сидения, ни другие пассажиры. Очевидцы сняли бурные утехи на видео и разместили в Интернете. Как оценили выходку следователи?

Любовь под стук колес: в Нижнем Новгороде начали судить парочку, которая предалась чувствам прямо в поезде метро. Страстных любовников не остановили ни жесткие сидения, ни другие пассажиры. Очевидцы сняли бурные утехи на видео и разместили в Интернете. Как оценили выходку следователи?В застенчивом молодом человеке сложно распознать Казанову. О своих любовных похождениях он предпочитает не распространяться. Пикантные вопросы игнорирует и его спутница. Пускается наутек от журналистов.Такие подробные расспросы молодых нижегородцев — не праздный интерес. Парочка отвечает перед законом. Их судят за то, что День святого Валентина они отметили в буквальном смысле с размахом. Занялись любовью прямо в вагоне метро, не обращая внимания на других пассажиров.Кадры были сделаны в феврале текущего года невольным свидетелем бурных отношений. Час пик прошел и вагон поезда нижегородского метро почти пуст, но влюбленные все равно оседлали одно сиденье. Для их бури страсти большего и не требуется. Дама сидит на коленях у своего кавалера и делает недвусмысленные движения, порой даже играет на камеру. За семь минут, которые длится запись, молодые люди успевают поменять несколько поз и проехать пару остановок.Полиция обратила внимание на пылкие объятия в подземке только после того, как видеозапись попала в Сеть. Причем ее автор профессионально "закрыл" самые интимные моменты. Поэтому в Интернете парочку даже принялись защищать. Мало ли, вдруг девушка своему кавалеру шнурки завязывала.Одни считают, это жилищный вопрос испортил нравы, другие ищут признаки дисфункции, мол без зрителей эти голубки уже ничего не могут. А вот сексологи уверены: дело не клиническое — просто эпатаж или алкоголь.Подобные выходки на публике вовсе не редки. С точки зрения Уголовного кодекса обычно они трактуются как хулиганство, причем мелкое. Ведь никакого физического или материального вреда они не приносят, максимум портят приличным окружающим настроение. Вряд ли молодым нижегородцам удастся перекинуть вину на Амура, который в столь неподходящий момент поразил их сердца. За любовь в метрополитене им грозит крупный штраф, вплоть до полумиллиона рублей. Тюремного срока до пяти лет парочке, скорее всего, можно не опасаться. Зато судимость, возможно, научит ценить приватность.