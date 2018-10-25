Оперативники установили, что подозреваемая ранее у неизвестных лиц приобрела с целью сбыта запрещенные вещества, которые хранила в квартире на улице Знаменские Садки...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово совместно с представителями УФСБ по г. Москве и Московской области по подозрению в приготовлении к сбыту наркотических средств по месту жительства задержана 22-летняя москвичка.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что подозреваемая ранее у неизвестных лиц приобрела с целью сбыта запрещенные вещества, которые хранила в квартире на улице Знаменские Садки. В момент проведения обыска полицейские обнаружили и изъяли коробку с неизвестным веществом бело-желтого цвета, пакет с неизвестным веществом белого цвета и весы. Согласно результатам исследования изъятые вещества являются наркотическими: 65 граммов мефедрона, более 100 граммов метилэфедрона и 0,5 граммов марихуаны.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56