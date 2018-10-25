В соревнованиях приняли участие более 30 мальчишек из разных районов области.

Во Владимире состоялся традиционный чемпионат по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ региона. Мероприятие, которое организуют сотрудники УМВД России по Владимирской области и общество «Динамо», направлено на популяризацию здорового образа жизни среди подростков.Открылись соревнования представлением команд, которые прошли маршем под аккомпанемент оркестра регионального УМВД. Приветствуя участников и гостей чемпионата, заместитель начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Елена Макушенко отметила важность занятий спортом подрастающим поколением, пожелала всем честной игры, упорства и победы.В соревнованиях приняли участие воспитанники четырех детских домов и одной средней общеобразовательной школы.Футбольное сражение было напряженным. Все команды до последних секунд матчей боролась за победу, а игроки старались продемонстрировать всё свое мастерство владения мячом.На церемонии награждения кубок победителя был вручен команде воспитанников Ляховского детского дома. Представители Лухтоновского детского дома заняли второе место, а почетное третье – команда ребят из Павловской средней общеобразовательной школыПо мнению организаторов, неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.