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Поможет компьютерный инспекторОдним из наиболее посещаемых ресурсов в сети Интернет является официальный сайт Госавтоинспекции России. Здесь можно узнать статистические данные о состоянии порядка на трассах и улицах, актуальные изменения в Правилах дорожного движения, информацию о начисленных штрафах и многое другое. О перспективах развития сайта на страницах «Щита и меча» рассказывает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.Должник не простил кредитораВ полицию обратилась жительница Ростова, посетовав на то, что уже несколько дней не может найти своего мужа. Как утверждала заявительница, супруг не мог никуда уехать без предупреждения… Пока оперативники искали хоть какие-то зацепки, местный охотник наткнулся в лесополосе на труп пропавшего мужчины. Дальнейшее было, что называется, делом техники и профессионализма сыщиков. Под весом собранных доказательств подозреваемый сознался в содеянном.Для отдыха хватает тишиныПод песни Ирины Нельсон, сначала выступавшей под псевдонимом Диана, а позже ставшей лидером группы REFLEX, выросло не одно поколение. И сегодня ей дружно подпевают уже дети тех, кто в девяностые и нулевые задорно отплясывал вместе с ней. Приходят на концерты семьями. И, как всегда, заряжаются позитивом и энергией. В беседе с корреспондентом «Щита и меча» Ирина Нельсон делится секретами творческого успеха и молодости.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 40, а также на интернет-странице издания.