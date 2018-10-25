В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации. На регион обрушились мощные ливни, которые вызвали сильнейшее наводнение. Потоки воды сносят все на своем пути - от ларьков до автомобилей. Большая вода обрушила автодорожный мост. При этом пик непогоды еще не пройден, его ждут этой ночью. Сейчас шторм движется в сторону Сочи.

В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации. На регион обрушились мощные ливни, которые вызвали сильнейшее наводнение. Потоки воды сносят все на своем пути — от ларьков до автомобилей. Большая вода обрушила автодорожный мост. При этом пик непогоды еще не пройден, его ждут этой ночью. Сейчас шторм движется в сторону Сочи.Больше ста миллиметров осадков за 6 часов — на улицы морского курорта Туапсе словно вышло море. Потоки воды подхватывают автомобили и играючи забирают с собой. Десятки городских магистралей в воде: ливневки не справляются. На одной из улиц потоком снесло холодильники, стоявшие у торговых точек. На других — люди оказались в плену прямо в автомобилях.Очевидцы сняли заглохшую маршрутку, пассажирам которой пришлось выбираться чуть ли не вплавь. Подтоплены автовокзал и торговый центр, а обычно спокойные горные реки превратились в бурлящие потоки.В некоторых населенных пунктах циклон затопил жилые дома. Эвакуированы 8 населенных пунктов в Туапсинском районе. Из детских садов спешно забирают детей. Людей размещают в пунктах временного пребывания. Погибших нет, о пострадавших пока не сообщается.На одном из железнодорожных перегонов на час было приостановлено сообщение. В районе Шаумянского перевала обрушилась часть автомобильного моста. Движение перекрыто. Действует режим чрезвычайной ситуации. Все службы переведены в круглосуточный режим работы. По прогнозам синоптиков, циклон планирует задержаться в Туапсинском районе на несколько дней.В зоне возможного подтопления сейчас находятся больше 50 социально-значимых объектов и 300 домов, в которых живут около тысячи человек. Спасатели будут следить за обстановкой, пока не минует опасность.