Несмотря на судебное решение, футбоилст еще не отдал супруге для совместного проживания и воспитания сына Артемия. Кержаков и Тюльпанова продолжают борьбу за малыша.

Несмотря на судебное решение, футбоилст еще не отдал супруге для совместного проживания и воспитания сына Артемия. Кержаков и Тюльпанова продолжают борьбу за малыша.Спортсмен выложил насвоей странице в Instagramфото с сыновьями. Младший, Артемий, сидит у отца на шее, закрывая ему рукамиглаза. Старший же ребенок от бывшей возлюбленной Екатерины Сафроновой Игорь,присел рядом с папой и братиком. Кержаков в это время делает селфи.Для полной идиллии на фото явно не хватает мамы,которая по решению суда теперь имеет полное право на проживание с Артемием.Однако вопреки всему ребенка не отдает.На снимке видно, что мужская часть семейства дурачитсяи куражится. "Добрейшего! Большепозитива! Дети – это счастье", – как будто назло Тюльпановой подписал трогательноефото Кержаков.Пользователи соцсети обрушились на футболиста скритикой. "Несчастные дети безматерей... Хочется, чтобы вы были глубоко одиноким человеком", "Слишком приторно...Не верю... Саша, ты можешь делать со своей жизнью, что хочешь, но эффектбумеранга еще никто не отменял", "Забрал у жен детей и троллишь их специальнотакими фото. Мужики так не делают", – прокомментировали снимокфолловеры. Однако были и те, кто считает, что Кержаков более достоитвоспитывать Артемия, чем Тюльпанова, которая проходила курс реабилитации отнаркозависимости.Напомним, ранее жена дала понять, что он отказался отдать мальчика. "Но я верюв то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе – и уже навсегда. Моя борьба ещене закончена, но я к ней готова!" – заявила Тюльпанова.