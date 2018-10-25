В Киеве разгорелся
языковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не может
обучать детей музыке на родном языке; втянутой в пересуды оказалась и певица Алла
Пугачева.
В Киеве разгорелся
языковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не может
обучать детей музыке на родном языке; втянутой в пересуды оказалась и певица Алла
Пугачева.
О ситуации рассказала в Facebook семья местных журналистов
Кристины Коциры и Богдана Кутепова. Они жалуются, что их семилетняя дочь не
может распеваться на украинском языке. Они боятся, что первой разученной песней
девочки станет произведение Пугачевой – "исполнительницы из санкционного
списка, которая считает Крым Россией".
"Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а
там все было на русском", – цитирует пару издание "Обозреватель". Они не могут
поверить, что в школе нет упражнений на родном языке. Кристина Коцира поделилась
разговором с дочерью. По ее словам, девочке сказали, что на следующем уроке они
будут учить композицию .
Также девочка поведала маме, что они с преподавателем уже
выучили русскую песню "Помидоры-Огурцы". В свою очередь учитель пошла на
уступки родителям: "Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но
все упражнения на русском...".
В комментариях к публикации
семьи украинских журналистов люди отметили, что на Украине существует обучение
на государственном языке. Также пользователи Сети посоветовали родителям найти
своему ребенку украиноязычного преподавателя.
Напомним, весной этого года с случилась дикая история. На
Примадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы с
заявлением, что та "может зайти в любого человека и делать с ним, что
захочет".