В Киеве разгорелся языковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не может обучать детей музыке на родном языке; втянутой в пересуды оказалась и певица Алла Пугачева.

В Киеве разгорелсяязыковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не можетобучать детей музыке на родном языке; втянутой в пересуды оказалась и певица АллаПугачева.О ситуации рассказала в Facebook семья местных журналистовКристины Коциры и Богдана Кутепова. Они жалуются, что их семилетняя дочь неможет распеваться на украинском языке. Они боятся, что первой разученной песнейдевочки станет произведение Пугачевой – "исполнительницы из санкционногосписка, которая считает Крым Россией"."Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, атам все было на русском", – цитирует пару издание "Обозреватель". Они не могутповерить, что в школе нет упражнений на родном языке. Кристина Коцира поделиласьразговором с дочерью. По ее словам, девочке сказали, что на следующем уроке онибудут учить композицию .Также девочка поведала маме, что они с преподавателем ужевыучили русскую песню "Помидоры-Огурцы". В свою очередь учитель пошла науступки родителям: "Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Новсе упражнения на русском...".В комментариях к публикациисемьи украинских журналистов люди отметили, что на Украине существует обучениена государственном языке. Также пользователи Сети посоветовали родителям найтисвоему ребенку украиноязычного преподавателя.Напомним, весной этого года с случилась дикая история. НаПримадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы сзаявлением, что та "может зайти в любого человека и делать с ним, чтозахочет".