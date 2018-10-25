Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль
за оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняя
кровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал и
расстрелял своих однокурсников.
Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль
за оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняя
кровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал и
расстрелял своих однокурсников.
Путин потребовал от Росгвардии предоставить предложения по
изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Президент
дал распоряжение на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по
случаю их назначения на вышестоящие должности.
"В рамках своей компетенции вам необходимо
незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю
внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от
вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного
характера", – заявил Путин.
Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического
колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в здании учебного заведения, а затем открыл
огонь по учащимся из помпового ружья. От действий Рослякова 21 человек погиб, более
70 получили ранения.
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье
"Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Не исключено, что Росляков,
организовавший атаку на своих одногруппников, изготовил самодельные взрывные
устройства из снарядов времен Великой Отечественной войны.
Помимо версии о кустарном производстве бомбы, следователи
также рассматривают версию о влиянии на студента экстремистских группировок, в
том числе, украинских.
Известно, что у Владислава Рослякова была плохая
наследственность: его отец крепко пил, мать состояла в религиозной секте, а сам
он был крайне зажатый и недоверчивый. Возможно, что это тоже могло стать
причиной, толкнувшей студента на массовое убийство.