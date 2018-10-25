Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль за оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняя кровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал и расстрелял своих однокурсников.

Президент Владимир Путин призвал серьезно усилить контрольза оборотом оружия. Поводом для заявления главы государства стала недавняякровавая бойня в Керчи, где студент политехнического колледжа взорвал ирасстрелял своих однокурсников.Путин потребовал от Росгвардии предоставить предложения поизменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Президентдал распоряжение на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами послучаю их назначения на вышестоящие должности."В рамках своей компетенции вам необходимонезамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаювнимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду отвас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательногохарактера", – заявил Путин.Напомним, что 17 октября студент Керченского политехническогоколледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в здании учебного заведения, а затем открылогонь по учащимся из помпового ружья. От действий Рослякова 21 человек погиб, более70 получили ранения.Следственный комитет расследует уголовное дело по статье"Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Не исключено, что Росляков,организовавший атаку на своих одногруппников, изготовил самодельные взрывныеустройства из снарядов времен Великой Отечественной войны.Помимо версии о кустарном производстве бомбы, следователитакже рассматривают версию о влиянии на студента экстремистских группировок, втом числе, украинских.Известно, что у Владислава Рослякова была плохаянаследственность: его отец крепко пил, мать состояла в религиозной секте, а самон был крайне зажатый и недоверчивый. Возможно, что это тоже могло статьпричиной, толкнувшей студента на массовое убийство.