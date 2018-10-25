Россия полностью поддерживает все усилия, которые прилагает Италия к стабилизации ситуации в Ливии, и выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности этого государства, заявил Владимир Путин на встрече с итальянским премьером Джузеппе Конте в Москве.

Россия полностью поддерживает все усилия, которые прилагает Италия к стабилизации ситуации в Ливии, и выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности этого государства, заявил Владимир Путин на встрече с итальянским премьером Джузеппе Конте в Москве.Российский президент добавил, что в Ливии все еще кризис. Но важно не дать ему обостриться. Кроме того, Москва готова стать гарантом урегулирования ситуации в арабской стране и на ноябрьской конференции в Палермо, которую посветят как раз Ливии, Россия будет представлена на высшем уровне, заявил Путин.