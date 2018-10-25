Будущее России зависит от того, как будут продвигаться
национальные проекты. Стране нужен прорыв, от этого зависит благополучие
россиян, заявил Владимир Путин.
Будущее России зависит от того, как будут продвигаться
национальные проекты. Стране нужен прорыв, от этого зависит благополучие
россиян, заявил Владимир Путин.
Продвижение национальных проектов требует напряженной работы.
Президент России призвал министров "не засыпать на ходу". Владимир
Путин поставил перед правительством задачу: в кратчайшие сроки оценить
потребности нацпроектов в оборудовании и технологиях.
"Национальные проекты призваны объединять граждан для
достижения прорыва, это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей
страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу
ни в коем случае: мы не можем действовать и работать, как обычно. Мы должны
осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим", -
заявил Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и
нацпроектам.
Государственным компаниям российский лидер предложил
активнее подключаться к этой работе. Вложиться в нацпроекты должны ВЭБ,
"Газпром", "Ростех", "Ростелеком",
"Роснефть", "Росатом", передает "Естественно, безусловным и
обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких
целей они и создавались в конечном итоге", – подчеркнул президент.
Позже российский лидер встретился с премьер-министром Италии
Джузеппе Конте. После переговоров Путин заявил:
если США начнут поставлять в Европу ракеты средней и меньшей дальности, то
Россия будет вынуждена "ответить зеркально".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут
из ДРСМД и намерены наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай "не
придут в себя". Путин, комментируя это известие, сказал, что Россия может
быстро и эффективно ответить на подобный ход Вашингтона. Ответ будет "зеркальным".