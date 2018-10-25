Будущее России зависит от того, как будут продвигаться национальные проекты. Стране нужен прорыв, от этого зависит благополучие россиян, заявил Владимир Путин.

Будущее России зависит от того, как будут продвигатьсянациональные проекты. Стране нужен прорыв, от этого зависит благополучиероссиян, заявил Владимир Путин.Продвижение национальных проектов требует напряженной работы.Президент России призвал министров "не засыпать на ходу". ВладимирПутин поставил перед правительством задачу: в кратчайшие сроки оценитьпотребности нацпроектов в оборудовании и технологиях."Национальные проекты призваны объединять граждан длядостижения прорыва, это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашейстраны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходуни в коем случае: мы не можем действовать и работать, как обычно. Мы должныосознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим", -заявил Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию инацпроектам.Государственным компаниям российский лидер предложилактивнее подключаться к этой работе. Вложиться в нацпроекты должны ВЭБ,"Газпром", "Ростех", "Ростелеком","Роснефть", "Росатом", передает "Естественно, безусловным иобязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для такихцелей они и создавались в конечном итоге", – подчеркнул президент.Позже российский лидер встретился с премьер-министром ИталииДжузеппе Конте. После переговоров Путин заявил:если США начнут поставлять в Европу ракеты средней и меньшей дальности, тоРоссия будет вынуждена "ответить зеркально".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдутиз ДРСМД и намерены наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай "непридут в себя". Путин, комментируя это известие, сказал, что Россия можетбыстро и эффективно ответить на подобный ход Вашингтона. Ответ будет "зеркальным".