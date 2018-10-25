Эфир программы Пусть говорят на Первом канале, в котором обсуждались проблемы с алкоголем у легендарного советского диктора Светланы Моргуновой, оказался очень резонансным. Одни считают, что не стоило перемывать кости известному человеку. Другие же считают, что благодаря этой передаче все вспомнили про ведущую, а она искупалась в любви.

Эфир программы "Пусть говорят" на Первом канале, в котором обсуждались проблемы с алкоголем у легендарного советского диктора Светланы Моргуновой, оказался очень резонансным. Одни считают, что не стоило перемывать кости известному человеку. Другие же считают, что благодаря этой передаче все вспомнили про ведущую, а она искупалась в любви.Про то, что у диктора есть проблемы с алкоголем, положа руку на сердце, знают все гости, которые в этот вечер были в студии у Дмитрия Борисова. Но все сделали вид, будто ничего не происходит. "Моргунова? Пьет? Нет, не может быть, не верим!" – такой был посыл у всех, кто пришел на передачу в качестве гостей.А сына Моргуновой Максима очень волновал вопрос – кто же первый из звезд вынес на публичное обсуждение скользкую тему. В студии это имя не прозвучало, но теперь можно рассказать. Публично о том, что в жизни Светланы Михайловны не все гладко, первым заговорил Иосиф Кобзон. На вопрос журналиста "Как сегодня поживает ваша подруга Моргунова?" ныне покойный артист даже закричал: "Светка? Да она же пьет!"Моргунова не раз вела концерты, в которых участвовал Иосиф Кобзон. И они, что называется, дружили домами. Но когда Светлана Михайловна начала прикладываться к рюмке, певец начал бить тревогу. Он говорил: "Светку надо спасать!" Состояние диктора добило певца, он, как говорят, очень переживал.Мотивы диктора можно понять. Всю жизнь она купалась в народном обожании, вела лучшие концерты страны, выступала перед первыми лицами государства. А теперь блистают другие – более молодые, дерзкие, смелые. 78-летняя Светлана Михайловна, всегда привыкшая быть в центре внимания, вдруг осталась одна. Звенящая тишина! И это невыносимо!"Она всегда говорила: "Я сдохну без работы", – говорит коллега Моргуновой. – А сегодня ее больше не приглашают вести что-то. Хотя та же Анна Шатилова, которая на год старше Моргуновой, постоянно ходит по ток-шоу, появляется то тут, то здесь и ведет очень активный образ жизни".