Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская посетили Волгоград. Певец показал пианистке свой родной город, квартиру матери и познакомил с отцом.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская посетили Волгоград. Певец показал пианистке свой родной город, квартиру матери и познакомил с отцом.Виталина и Прохор перестали скрывать свои романтические отношения. Влюбленные заявляют, что у них все серьезно, в будущем они вместе планируют создать семью.Пианистке с трудом удалось покинуть Москву, она была под подпиской о невыезде из-за судебного разбирательства, который инициировал ее экс-супруг Армен Джигарханян. Однако Виталине удалось уговорить следствие разрешить ей поездку – Цымбалюк-Романовская должна была познакомится с отцом избранника Андреем Ивановичем Захаренковым, который уже 23 года находится в психиатрической больнице на принудительном лечении.Виталина стала свидетелем душераздирающей встречи: мужчина умолял знаменитого отпрыска забрать его из клиники и оформить над ним опекунство. Но Прохор не спешит исполнять просьбу отца, он боится взять на себя такую ответственность, ведь если под его опекой папа совершит что-то противозаконное Шаляпина лишат выезда за границу.Присутствующий в студии врач-психиатр Александр Полеев уточнил у Виталины, не боится ли она связать свою жизнь с человеком, у которого такая плохая наследственность. "Вы собираетесь выйти за человека, отец которого 23 года с ядерным психическим заболеванием пролежал в больнице. Вероятность развития болезни у Прохора порядка 22%. Для ваших детей 44%. Вы действительно смелая", – отметил специалист."Как объяснил мне Прохор, состояние отца – это не врожденное. Это последствия его действий, – сообщила Цымбалюк-Романовская. - Это не имеет отношения к генетике". Полеев заметил, что шизофрения не развивается из-за пьянства или психических травм – это наследственное.Шаляпин также решил высказаться. Он заявил, что много лет назад его отец ударил ножом милиционера в штатском. Естественно, за такое деяние грозила тюрьма, но бабушка и дедушка дали взятку, чтобы его папу признали невменяемым.К слову, для Полеева это рассказ показался неубедительным. Он сообщил, что 23 года держать в клинике для душевнобольных здорового человека никто бы не стал, так как каждые полгода пациенты проходят независимую комиссию, которая в миг бы заподозрила неладное.Отметим, что Цымбалюк-Романовская побывала и у мамы Шаляпина. Молодых встречали хлебосольно. Волгоградские родственники приготовили им целый таз вареных раков, а также познакомили будущую невестку с котом Тишкой.