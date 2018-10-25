Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Президент компании Inteco Management лидирует в списке, который составляет издание Forbes, шестой год подряд.

Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщинРоссии. Президент компании Inteco Management лидирует в списке, которыйсоставляет издание Forbes,шестой год подряд.Состояние супруги бывшего московского градоначальника ЮрияЛужкова в этом году увеличилось на 200 миллионов– до 1,2 миллиарда долларов. Елена Батурина занимает неплохую позицию и врейтинге богатейших бизнесменов России за 2018 год – она на 79-й строчке.Второй оказалась Татьяна Бакальчук. ОсновательницаWildberries поднялась с пятой позиции, потеснив Елену Рыболовлеву. Выручкаинтернет-магазина Бакальчук в 2017 году выросла на 40% – до 63,8 миллиардарублей.Третье место в списке заняла Елена Рыболовлева. В рейтинг она попала благодаря бракоразводному процессу. Послеразвода с миллиардером, владельцем футбольного клуба "Монако" ДмитриемРыболовлевым, ей достались 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии.Лилия Ротенберг – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга – наседьмой строке. В апреле 2018-го она стала владельцем 33%-ной доли вкомпании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше этадоля принадлежала ее отцу, а затем брату, Игорю Ротенбергу.Одним из новичков рейтинга Forbes стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска, супруга Олега Дерипаски. В этом году она уже дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России, заняв 189-е место. Позже Минфин США включил Олега Дерипаску и En+ в санкционный список, и капитализация компании упала более чем в два раза.Ольга Белявцева, член совета директоров компании "ПрогрессКапитал", также вошла в пятерку самых богатых женщин России, передает . Совокупное состояние 25участниц рейтинга превысило девять миллиардов долларов.