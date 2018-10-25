Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин
России. Президент компании Inteco Management лидирует в списке, который
составляет издание Forbes,
шестой год подряд.
Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин
России. Президент компании Inteco Management лидирует в списке, который
составляет издание Forbes,
шестой год подряд.
Состояние супруги бывшего московского градоначальника Юрия
Лужкова в этом году увеличилось на 200 миллионов
– до 1,2 миллиарда долларов. Елена Батурина занимает неплохую позицию и в
рейтинге богатейших бизнесменов России за 2018 год – она на 79-й строчке.
Второй оказалась Татьяна Бакальчук. Основательница
Wildberries поднялась с пятой позиции, потеснив Елену Рыболовлеву. Выручка
интернет-магазина Бакальчук в 2017 году выросла на 40% – до 63,8 миллиарда
рублей.
Третье место в списке заняла Елена Рыболовлева. В рейтинг она попала благодаря бракоразводному процессу. После
развода с миллиардером, владельцем футбольного клуба "Монако" Дмитрием
Рыболовлевым, ей достались 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии.
Лилия Ротенберг – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга – на
седьмой строке. В апреле 2018-го она стала владельцем 33%-ной доли в
компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше эта
доля принадлежала ее отцу, а затем брату, Игорю Ротенбергу.
Одним из новичков рейтинга Forbes стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска, супруга Олега Дерипаски. В этом году она уже дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России, заняв 189-е место. Позже Минфин США включил Олега Дерипаску и En+ в санкционный список, и капитализация компании упала более чем в два раза.
Ольга Белявцева, член совета директоров компании "Прогресс
Капитал", также вошла в пятерку самых богатых женщин России, передает . Совокупное состояние 25
участниц рейтинга превысило девять миллиардов долларов.