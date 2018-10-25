Информация о том, что Samsung собирается подавать в суд на Ксению Собчак является не более чем слухами и спекуляцией на теме.

Информация о том, что Samsung собирается подавать в суд на Ксению Собчак является не более чем слухами и спекуляцией на теме.Как передает РИА Новости, об этом проинформировали общественность в пресс-службе компании, комментируя сообщения о том, что якобы Samsung решила подать иск к российской телеведущей.По данным средств массовой информации, Собчак, являясь бренд-амбассадором южнокорейского производителя электроники, публично использовала iPhone и сумма иска составляет около 1 миллиона 600 тысяч долларов.В компании сообщили, что до выяснения всех обстоятельств не комментируют материалы, распространяемые в Интернете.