Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг. По итогам октября сборная России улучшила свой результат на пять позиций и поднялась с 46-го на 41-е место.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг. По итогам октября сборная России улучшила свой результат на пять позиций и поднялась с 46-го на 41-е место.Напомним, в октябре российская команда, в активе которой теперь 1433 очка, провела два матча в рамках Лиги наций. В них национальная сборная на своем поле сыграла вничью с командой Швеции (0:0) и победила турков со счетом 2:0.В рейтинге ФИФА сменился лидер. Им стала сборная Бельгии (1733 очка), которая опередила чемпионов мира из Франции (1732). На третьем месте располагается команда Бразилии (1669). Далее идут сборные Хорватии (1635) и Англии (1619).