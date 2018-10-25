Семья Бонегартов из Пензы пришла в студию Прямого эфира с заявлением, что после повторной операции на сердце в кардиоцентре в мае 2017 года им вернули мертвой девочку, которая на самом деле – не их ребенок. Бонегарты уверены, что их дочь Лера жива, и ее воспитывает другая семья.

Семья Бонегартов пришла в студию "Прямого эфира" с заявлением, что после повторной операции на сердце в пензенском кардиоцентре в мае 2017 года им вернули мертвой девочку, которая на самом деле – не их ребенок.Бонегарты уверены, что их дочь Лера жива, и ее воспитывает другая семья, а они два года назад похоронили чужого ребенка.Тогда, даже находясь в шоковом состоянии, близкие обратили внимание на то, что и рост ребенка был другой, и цвет волос, и другие приметы. Однако мертвую девочку они похоронили как свою, но пытались выяснить правду.После заявления в полицию дважды тело эксгумировали и проводили экспертизу ДНК. Однако по ее результатам родство установить не удалось.А некоторое время спустя старшая дочь Бонегартов нашла в соцсетях видео о том, что в этом же Пензенском кардиоцентре спасли девочку с пороком сердца, и эта девочка показалась похожей на ее родную сестру Леру.Оказалось, что спасенный ребенок воспитывается в семье Ирины Хоргел, с которой Бонегарт лежала в кардиоцентре, когда Лере делали еще первую операцию.Связаться с Хоргел Бонегартам не удалось, обращение к следователям тоже не дало результатов. Однако сейчас Хоргелы — Ирина и ее муж Александр пришли в "Прямой эфир", чтобы ответить на эти вопросы.Они утверждают, что воспитывают родную дочь Ксюшу, которой, действительно, медики пензенского кардиоцентра сделали уникальную операцию.Хоргелы даже согласились на проведение теста ДНК, чтобы доказать: они не устраивали подмен.О том, что показали его результаты, что на самом деле произошло в кардиоцентре Пензы в конце мая 2017 года, и почему Бонегарты, если были уверены, что им отдали тело чужого мертвого ребенка, все-таки его похоронили?Попытка выяснить правду – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".