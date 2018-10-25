Появление в Польше дивизии вооруженных сил США только дестабилизирует ситуацию в регионе и негативно повлияет на безопасность, уверен Сергей Шойгу. Тем самым Варшава просто вынуждает Москву принимать ответные меры и готовиться к отражению угроз с любого направления.

Появление в Польше дивизии вооруженных сил США только дестабилизирует ситуацию в регионе и негативно повлияет на безопасность, уверен Сергей Шойгу. Тем самым Варшава просто вынуждает Москву принимать ответные меры и готовиться к отражению угроз с любого направления, заявил военачальник на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.При этом Шойгу уточнил, что РФ всегда выступает за сотрудничество с Западом в области обеспечения безопасности.Напомним, Польша сама предложила Штатам разместить у себя танковую дивизию. Более того, европейское государство готово выделить до 2 миллиардов долларов на расходы по переправке и размещению американских военных. Варшава даже обещает построить всю необходимую инфраструктуру: казармы и полигоны для солдат и дома, больницы и школы для офицеров и их семей, пишет агентство ТАСС.Разместить дивизию планируют в районе городов Быдгощ и Торунь.