Оперная певица Тамара Синявская призналась, что до сих пор не может смириться со смертью супруга Муслима Магомаева. О том, как теперь родные и близкие живут после кончины артиста, рассказала его сестра Татьяна Зайцева.

Оперная певица Тамара Синявская призналась, что до сих пор не может смириться со смертью супруга Муслима Магомаева. О том, как теперь родные и близкие живут после кончины артиста, рассказала его сестра Татьяна Зайцева.Каждый год в день его смерти вся семья собирается за столом и вспоминает певца. "Не верю, что прошло 10 лет. Думаю о нем постоянно. В день его смерти всегда собираемся с родственниками... Вот и в этот раз не изменим традиции", – сказала Татьяна в интервью журналу .Потом она вспомнила, как узнала о болезни брата и его смерти. Сначала ей позвонила Тамара и сообщила, что муж серьезно болен и даже не может говорить по телефону. Потом его положили в больницу, откуда пришло трагическое известие о смерти.После этого Татьяна и Тамара стали реже видеться. Синявская закрылась в себе, перестала общаться с родственниками. "После смерти Муслима Тамарочка ушла в себя на несколько лет, сменила номер. Сейчас, когда созваниваемся, чувствую – ей очень не хватает мужа. Спасает преподавание – занимается вокалом с ребятами", – поделилась Зайцева.В будущем она хочет издать книгу воспоминаний о Муслиме Магомаеве. Татьяна рассказала, что она дает так много интервью о брате, что ей в шутку уже советуют издать "целый сборник". Теперь Зайцева надеется, что здоровье ее не подведет, и она все-таки сможет сесть за эту книгу.Напомним, что известный певец и композитор Муслим Магомаев скончался на руках у своей супруги Тамары Синявской 25 октября 2008 года в Москве от ишемической болезни сердца.