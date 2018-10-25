Медвежонок не побоялся забраться на трехметровую высоту, чтобы
добыть вожделенное лакомство. Дикие пчелы ничего не смогли противопоставить
смелому верхолазу.
Медвежонок не побоялся забраться на трехметровую высоту, чтобы
добыть вожделенное лакомство. Дикие пчелы ничего не смогли противопоставить
смелому верхолазу.
Видео ловкого малыша опубликовали сотрудники национального
парка "Башкирия". Зверя зафиксировала установленная в лесу камера. Зоологи
рассказали, что медвежонку пришлось вскарабкаться по дереву на высоту трех
метров.
Площадь национального парка "Башкирия"
превышает 80 тысяч гектаров. Здесь обитают лисы, кабаны, зайцы, куницы, медведи
и волки. Правда, не со всеми обитателями здешних мест стоит встречаться. Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию
Тимофей Баженов ранее предупредил россиян, что опасно вступать в контакт с
незнакомыми лисами, передает