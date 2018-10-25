Медвежонок не побоялся забраться на трехметровую высоту, чтобы добыть вожделенное лакомство. Дикие пчелы ничего не смогли противопоставить смелому верхолазу.

Медвежонок не побоялся забраться на трехметровую высоту, чтобыдобыть вожделенное лакомство. Дикие пчелы ничего не смогли противопоставитьсмелому верхолазу.Видео ловкого малыша опубликовали сотрудники национальногопарка "Башкирия". Зверя зафиксировала установленная в лесу камера. Зоологирассказали, что медвежонку пришлось вскарабкаться по дереву на высоту трехметров.Площадь национального парка "Башкирия"превышает 80 тысяч гектаров. Здесь обитают лисы, кабаны, зайцы, куницы, медведии волки. Правда, не со всеми обитателями здешних мест стоит встречаться. Телеведущий, зоолог и специалист по выживаниюТимофей Баженов ранее предупредил россиян, что опасно вступать в контакт снезнакомыми лисами, передает