Максим Васенин стал чиновником и пришёл на работу в областную администрацию, а именно в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики. Его назначили первым замом Вячеслава Кузина.

Максим Васенин стал чиновником и пришёл на работу в областную администрацию, а именно в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики. Его назначили первым замом Вячеслава Кузина. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин. Васенин родился в 1975 году в Кирове, закончил Московский госуниверситет по специальности Экономика. Руководил рядом предприятий в Москве и Владимире. В двух созывах Законодательного собрания возглавлял комитет по бюджетной и налоговой политике. Поговаривают, что со временем Васенин может оказаться в кресле самого Кузина и стать первым заместителем губернатора. Васенин не единственное новое лицо в областной администрации. Ранее туда пришёл Илья Потапов - на должность заместителя директора департамента ЖКХ. Глеб Серёгин увольняется. И Потапов, скорее всего, займёт его место. К команде Владимира Сипягина, по всей видимости, присоединится и региональный омбудсмен по защите прав предпринимателей. Дмитрий Третьяков может возглавить департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг.