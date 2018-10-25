С 26 по 28 октября в Собинском районе, на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп», пройдет 20-й традиционный фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь». На него приедут более 1100 спортсменов из более чем 35 регионов России.

С 26 по 28 октября в Собинском районе, на базе спортивно-оздоровительного центра Олимп, пройдет 20-й традиционный фестиваль по спортивному ориентированию Владимиро-Суздальская Русь. На него приедут более 1100 спортсменов из более чем 35 регионов России. Возраст участников - от 9 до 75 лет, они будут состязаться в 22 возрастных категориях.Владимиро-Суздальская Русь - самые массовые из всех официальных спортивных соревнований во Владимирской области. Фестиваль включен в Единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта России, он проводится департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области совместно с региональной Федерацией спортивного ориентирования. В программу фестиваля включены соревнования в дисциплине Спринт в ночных условиях (26 октября), в классической дистанции (27 октября) и состязания по выбору (28 октября).