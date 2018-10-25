В ближайшие сутки в городе Москве ожидается понижение температуры воздуха до минусовых показателей, что может привезти к образованию гололёда на дорогах и тротуарах...

В ближайшие сутки в городе Москве ожидается понижение температуры воздуха до минусовых показателей, что может привезти к образованию гололёда на дорогах и тротуарах.Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение обледенения. Помимо этого, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.Кроме того, Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Москвы рекомендует водителям уже сейчас начать подготовку своих транспортных средств к зимнему сезону.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81