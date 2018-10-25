Светлане Лободе сделали операцию на почке. Ранее сообщалось, что за два дня до начала шоу SuperStar в Москве ее экстренно госпитализировали прямо с репетиции. Ближайшие концерты 36-летней певицы, которая недавно стала мамой, перенесены на январь: ей предписан постельный режим.

Светлана Лобода прооперирована в одной из московских клиник. Ранее сообщалось, что буквально за два дня до начала ее шоу SuperStar в Москве ее экстренно госпитализировали прямо с репетиции.36-летняя певица, которая совсем недавно стала мамой, 24 октября перенесла операцию на почке.Как сообщила ТАСС пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова, состояние артистки удалось стабилизировать, но в ближайшую неделю врачи предписали Светлане строгий постельный режим.Все намеченные на ближайшие дни концерты Лободы перенесены на январь. В "Инстаграме" певицы поклонники желают Светлане скорейшего выздоровления.Посмотреть эту публикацию в Instagram#SUPERSTARSHOW#25#26#28#Крокусы#soldout @crocuscityhall#mskПубликация от LOBODA (@lobodaofficial) 23 Окт 2018 в 12:23 PDT