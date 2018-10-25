Маттео Сальвини следует извиниться перед российскими болельщиками — об этом заявили в комитете Госдумы по спорту. Ранее министр внутренних дел Италии обвинил фанатов ЦСКА в поломке эскалатора в римском метро, в результате чего пострадало 16 российских болельщиков. Сальвини заявил, что пострадавшие прыгали на ступеньках. Хотя записи с камер наблюдения и показания свидетелей говорят об обратном.

Маттео Сальвини следует извиниться перед российскими болельщиками — об этом заявили в комитете Госдумы по спорту. Ранее министр внутренних дел Италии обвинил фанатов ЦСКА в поломке эскалатора в римском метро, в результате чего пострадало 16 российских болельщиков. Сальвини заявил, что пострадавшие прыгали на ступеньках. Хотя записи с камер наблюдения и показания свидетелей говорят об обратном.Обычно за час до начала матча лиги чемпионов команды объявляют составы. Но в случае с матчем "Рома" – ЦСКА все было по-другому. Информация о том, что в римском метро пострадали армейские болельщики, в фанатской среде распространилась очень быстро. Перед началом матча многие в первую очередь следили именно за этим. Некоторые о происшествии узнали на месте событий по пути на стадион. Станция метро Repubblica — одна из центральных в Риме – прямая ветка до олимпийского стадиона."Мы подошли к станции метро Repubblica, собирались отправиться в сторону стадиона, но нам навстречу вышел молодой человек, который сказал, что эскалатор вместе с нашими болельщиками обрушился, там очень много пострадавших и лучше туда не идти, тем более что метро перекрыли, и доступ к станции закрыт. Мы пошли пешком до другой станции, до Termini, на одну остановку дальше от Repubblica. Поэтому, когда мы уже ехали в сторону стадиона, поезд, конечно, не останавливался на станции Repubblica", — рассказала Василиса Лебедева, очевидец.Несколько десятков болельщиков ЦСКА до стадиона так и не доехали. Вместо футбола — больница. Очевидцы утверждают: после случая в метро ушло много времени, чтобы службы скоординировались и начали оказывать помощь. Скорую ждали около получаса. В это время болельщики сами помогали друг другу подручными средствами: из ремней делали жгуты, выносили людей на улицу, не дожидаясь носилок."В какой-то момент эскалатор стал двигаться со скоростью в полтора-два раза быстрее обычного. Секунд через 10-20 нижние ступеньки начали ломаться, то есть встали торцом и как раз те ребята и девушки, которые в данный момент оказались там внизу, оказались наиболее пострадавшими", — говорит Денис Сагдиев, болельщик ЦСКА, очевидец происшествия."Эвакуация пациентов, пострадавших в больницы, в медицинские учреждения происходила очень долго. Сотрудники скорой помощи сначала пришли вообще без каких-либо носилок. Теряли время, чтобы сбегать за ними и вернуться обратно. Фанатское братство армейское не дало создать какую-либо панику. Помогали друг другу, как могли", — отметил Дмитрий Павлов, очевидец.По официальным данным, на выезд в Рим приехали около 1,5 тысяч болельщиков ЦСКА. Во время матча против "Ромы "с трибун олимпийского стадиона скандирования и кричалки звучали не только в поддержку команды. Пожелания здоровья единомышленникам в этот вечер оказалось важнее. Слова поддержки в социальных сетях также выражали болельщики других российских клубов.Итальянская пресса инцидент в римском метро называет странной аварией. Пишут, что впереди проверки всех систем, в том числе тормозных, после которых можно будет уверенно говорить о причинах аварии. Также в итальянской прессе сообщают: еще в 2015 году транспортная компания, которая обслуживает римское метро, просила у города деньги на ремонт инфраструктуры. Денег от властей пока не видели."То, что говорят итальянские СМИ, полиция о том, что были какие-то прыжки, танцы, песни – ничего этого не было, все были абсолютно трезвые, все спокойно ехали на футбол. Со слов одного из итальянских работников метро – у них уже была подобная проблема с эскалатором, он так же рассыпался", — отметил Сагдиев.