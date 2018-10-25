Певица Ани Лорак обнародовала свою новую фотографию. Однако многие фанаты сочли ее крайне неудачной из-за объемного наряда.

Певица Ани Лорак обнародовала свою новую фотографию. Однако многие фанаты сочли ее крайне неудачной из-за объемного наряда.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак регулярно радует многочисленных подписчиков свежими фотографиями и короткими видео, сделанными во время гастрольного тура своего шоу DIVA. Публикации неизменно пользуются одобрением фанатов и восторженными отзывами.Однако на сей раз Ани разочаровала поклонников. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена в объемном черном пиджаке и с макияжем на лице. Фанаты сделали вывод, что наряд добавил стройной Лорак лишних килограммов, а макияж получился уж слишком густым и "тяжелым"."Ужасно", "Пиджак снят с медведя,что ли..?? (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.", "Мода модой но это уродство", "Ужасный пиджак", "Ужасное фото, наряд мрачный, страшный, висит как чучело ну и глаза не горят вообще, что то ей совсем плохо", "Какая-то несуразность, а не пиджак", "Вы очень красивая женщина, но это пиджак вас портит", "С этим пиджаком тоще на 10 кило((", "да и макияж не лучше. куча штукатурки на и без того красивом лице", – высказались расстроенные поклонники.Многие предположили, что выбор темных нарядов обусловлен тем, что на душе Ани кошки скребут из-за проблем в личной жизни. Напомним, появилась информация, что артистка подала на развод с мужем, бизнесменом МуратомНалчаджиоглу.Чета пока отказывается комментировать ситуацию. Однако, судя по соцсетям Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, они продолжают общаться. К примеру, супруги вместе проводили общую дочь Софию в школу на 1 сентября. А когда у Ани был день рождения, Мурат очень нежно ее поздравил, назвав своей единственной любовью.