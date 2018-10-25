Власти США инициировали федеральное расследование в связи с рассылкой посылок со взрывными устройствами. Об этом сообщил президент Трамп после совещания с представителями правоохранительных органов (ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы).

Власти США инициировали федеральное расследование в связи с рассылкой посылок со взрывными устройствами. Об этом сообщил президент Трамп после совещания с представителями правоохранительных органов (ФБР, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и Секретной службы)."Мы очень разозлены, расстроены, раздосадованы тем, что случилось сегодня утром, и мы докопаемся до сути дела. Идет крупное федеральное расследование", — констатировал американский лидер. Безопасность американцев — важнейший приоритет, и власти США не пожалеют сил для расследования этого инцидента, подчеркнул он.Трамп призвал объединиться, сплотиться и направить очень ясное, недвусмысленное послание: "угрозам политического насилия любого рода не место в США".Администрация Дональда Трампа также пообещала информировать общественность о ходе данного расследования.Утром 24 октября Секретная служба США перехватила сразу несколько бомб, которые были отправлены по почте бывшим президентам Соединенных Штатов Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и Биллу Клинтону. Накануне взрывчатку нашли у дома Джорджа Сороса.