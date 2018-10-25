Главный тренер португальского футбольного клуба Порту Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над московским Локомотивом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Драконы 24 октября обыграли железнодорожников в Москве со счетом 3:1​​​.

Главный тренер португальского футбольного клуба "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над московским "Локомотивом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Драконы 24 октября обыграли железнодорожников в Москве со счетом 3:1​​​."В целом, мы были лучше, – заявил Консейсау, которого цитирует РИА Новости. — Довольны результатом, но задачу выхода из группы мы еще не решили, а железнодорожники шансы на выход в плей-офф, скорее всего, потеряли".Отметим, что для "Локомотива" это поражение стало третьим подряд в Лиге чемпионов. Железнодорожники без набранных очков занимают последнее место в своей группе. "Полрту" же лидирует в квартете "D" с семью очками.