Трех человек, пропавших в Якутии на прошлой неделе, нашли живыми. Они потерялись во время поездки на снегоходах в один из населенных пунктов.

Трех человек, пропавших в Якутии на прошлой неделе, нашли живыми. Они потерялись во время поездки на снегоходах в один из населенных пунктов.Людей искали с воздуха, а также наземные спасательные группы и неравнодушные местные жители. Им пришлось проверить озера, реки и охотничьи избушки.В одной из них и дожидались помощи трое пропавших людей. Они рассказали, что случайно отклонились с основной дороги и заблудились. Все трое чувствуют себя хорошо; медицинская помощь им не потребовалась.