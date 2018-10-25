Беременность герцогини Сассекской может обернуться трагедией. У нее обнаружено смертельное осложнение.

Беременность герцогини Сассекской может обернуться трагедией. У нее обнаружено смертельное осложнение.Меган Маркл скрывала свое состояние и пыталась убедить окружающих, что с ней все в порядке. Обман герцогини обнаружился внезапно и в очень неподходящий момент.Когда Меган приехала с рабочим визитом на рынок Фиджи, беременной герцогине внезапно стало плохо. Маркл пулей вылетела из душного, пропахшего едой и потом помещения. Не успели остановить герцогиню даже ее телохранители."Там было очень жарко, влажно и слишком многолюдно. Посетителей было намного больше, чем ожидалось", – оправдывают случившееся в службе безопасности королевской четы.По данным британских СМИ, Меган страдает от hyperemesis gravidarum, или рвоты беременных. Такое же заболевание одолевало и Кейт Миддлтон во время всех ее трех беременностей. Это состояние типично практически для каждой женщины в интересном положении. Кроме рвоты, оно характеризуется потерей веса и обезвоживанием.Чаще всего hyperemesis gravidarum не представляет опасности для организма, однако бывают особо острые формы заболевания, которые приводят к смерти.Пока Кенсингтонский дворец не комментирует появившуюся информацию и не дает никаких пояснений о здоровье Меган Маркл. Однако уже появились слухи, что герцогине придется прервать зарубежный тур и вернуться в Британию.Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.