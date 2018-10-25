УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Абдуллаева Шамиля Нурадиновича, 1967 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение, скрывающегося от следствия Абдуллаева Шамиля Нурадиновича, 1967 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, который обвиняется в преступлении, предусмотренном ст.105 УК РФ «Убийство».Приметы: кавказской внешности, на вид 50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие с сединой, лицо худощавое, на подбородке имеется ямочка.Был одет: черная куртка, черные джинсы, туфли черного цветаВсех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-90-09; 8 (499) 120-25-11. 8 (985) 285-12-11, д/ч 8 (499) 124-47-01, 8 (499) 127-47-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56