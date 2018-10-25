Стоимость похищенного оборудования превышает 49 000 рублей
Стоимость похищенного оборудования превышает 49 000 рублей
Полицейские задержали 53-летнего мужчину по подозрению в краже оборудования с предприятия в Александрове, сообщает управление МВД по Владимирской области.
Представитель предприятия обратился в полицию 22 октября. Он сообщил, что неизвестные похитили детали проволокоподающего механизма и горелки к сварочному аппарату общей стоимостью более чем 49 000 рублей.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался работник этого предприятия. Полицейские изъяли у него украденное оборудование, вину мужчина отрицать не стал.