Стоимость похищенного оборудования превышает 49 000 рублей

Стоимость похищенного оборудования превышает 49 000 рублейПолицейские задержали 53-летнего мужчину по подозрению в краже оборудования с предприятия в Александрове, сообщает управление МВД по Владимирской области.Представитель предприятия обратился в полицию 22 октября. Он сообщил, что неизвестные похитили детали проволокоподающего механизма и горелки к сварочному аппарату общей стоимостью более чем 49 000 рублей.Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался работник этого предприятия. Полицейские изъяли у него украденное оборудование, вину мужчина отрицать не стал.