Бывший, по состоянию на сегодняшний день, премьер-министр Армении Никол Пашинян запустил процедуру тотального обновления руководства республики. Вместе с исполнительным органом, обновится и состав законодателей.

Бывший, по состоянию на сегодняшний день, премьер-министр Армении Никол Пашинян запустил процедуру тотального обновления руководства республики. Вместе с исполнительным органом, обновится и состав законодателей.Для изменения состава Национального Собрания Армении Пашинян ещё 16 октября подал президенту Армении Армену Саркисяну прошение об отставке.Оно было принято и вслед за Пашиняном весь кабинет министров сложил полномочия. Все персоналии, включая самого Никола Пашиняна, остались на своих местах "исполнять обязанности" до тех пор, пока не будет назначен новый состав.Парламент Армении в сложившихся обстоятельствах был вынужден назначить дату голосования по кандидатуре нового премьера, но так как целью Пашиняна было не обновление собственного кредита доверия, а обновление состава парламента, то и голосование по его кандидатуре (а она была единственной) – успешно провалилось.За Пашиняна не проголосовал ни один депутат. Больше половины депутатов вообще не явились на заседание, ещё 34 человека пришли, но не стали регистрироваться, 11 парламентариев при голосовании воздержались, а один даже решил проголосовать против."Решение не принято, с чем и я поздравляю", — подвёл итог исторического голосования спикер законодательного Собрания Ара Баблоян.И формальное выдвижение и формальный отказ – всё укладывается в сценарий, определяемый конституцией Армении, и предполагающий второй подобный тур, который должен состояться через неделю.Пашинян заранее предупредил, что хотел бы избежать обвинений в нелегитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, и поэтому для роспуска парламента законодателям придётся пару раз "не выбрать" его премьер-министром."Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания", — заявил Пашинян.Второй тур голосования, на котором Пашинян вновь будет выдвигаться и не избираться состоится через 7 дней. За этим, если всё пойдёт по плану, последует роспуск парламента и назначение даты внеочередных выборов.Они по конституции должны будут состояться не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней, то есть в первой половине декабря текущего года.Кстати, до формирования нового состава парламента нынешние члены Национального Собрания продолжат свою работу.В настоящее время 50 мандатов в парламенте принадлежит фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) , возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном. 31 место занимают представители блока "Царукян", которым управляет бизнесмен Гагик Царукян. Девять мандатов в распоряжении парламентариев от блока "Елк" ("Исход"), сформированного при участии партии Пашиняна "Гражданский договор". 7 мандатов у партии "Дашнакцутюн".