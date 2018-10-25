Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандале вокруг известной телеведущей. Он считает, что нельзя ругать желтую прессу за освещение подробностей беды Светланы Моргуновой.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался оскандале вокруг известной телеведущей. Он считает, что нельзя ругать "желтуюпрессу" за освещение подробностей беды Светланы Моргуновой."В последнее время активно обсуждается тема СветланыМоргуновой и того, что с ней произошло. Даже ругают желтую прессу за то, чтоони рассказывают о ее нынешнем состоянии, о том, что дескать употребляеталкоголь и не очень аккуратно одевается", – отметил Манукян. При этом онпредложил посмотреть на ситуацию с другой стороны."Каким образом те же федеральные телеканалы узнают отом, что некогда популярный и обласканный славой человек попал в беду?Разумеется, благодаря желтой прессе. Да, это выглядит на первый взгляд странно,но без этих кричащих заголовков на беду никто даже вниманияне обратил бы", – заявил Dni.Ru Манукян. Он призвал вспомнить, чтонашим кумирам прошлого "благодаря подобным заметкам, то холодильник новыйпривезут, то ремонт бесплатно сделают".По мнению Вадима Манукяна, именно благодаряобщественным резонансам людям оказывается реальная адресная помощь. Вместе стем, он упомянул популярного российского шоумена , передачикоторого и подобные им создают культ вокруг известных личностей."Это лучше,чем полоскать грязное белье ушедших в мир иной артистов, что очень любят делатьМалахов и Ко. Вот от этого точно никакой пользы, только увеличение рейтинговпрограмм", – заключил эксперт. Ранее с студии программы "Пусть говорят" Первого канала выясняли, нужна ли помощь звезде советского экрана, 78-летней Светлане Моргуновой.