Мужчина попытался передать полицейскому 49 000 рублей

Мужчина попытался передать полицейскому 49 000 рублейКольчугинский городской суд вынес приговор мужчине, который пытался дать взятку в размере 49 тысяч рублей полицейским, сообщает прокуратура Владимирской области.В июне 2018 года в Кольчугинском районе полицейские задержали женщину по подозрению в кражах из квартир. Злоумышленница предложила взятку сотруднику полиции, который проводил в отношении нее проверку. Полицейский уведомил об этом свое руководство, затем начались мероприятия по документированию этого преступления.После этого задержанная позвонила своему знакомому и попросила его доставить деньги в отделение. Мужчина приехал в ОМВД и попытался передать 49 000 рублей сотруднику полиции, однако был задержан. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Ранее этот мужчина уже был судим за аналогичное преступление в Московской области.Сейчас продолжается расследование дела в отношении женщины, которая предложила полицейскому взятку.