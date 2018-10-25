В Лондоне подписано соглашение между Горным университетом Санкт-Петербурга и британским Институтом минералов. Там же свою работу начал и форум Российско-британский сырьевой диалог.

В Лондоне подписано соглашение между Горным университетом Санкт-Петербурга и британским Институтом минералов. Там же свою работу начал и форум "Российско-британский сырьевой диалог".Выпускники Горного университета Санкт-Петербурга отныне могут получать признанные международным сообществом сертификаты на звание профессиональный и привилегированный инженер. Ректор университета Владимир Литвиненко пописал в Лондоне соглашение с авторитетным британским Институтом материалов, минералов и горного дела, которое предоставило российскому ученому заведению эксклюзивное право профессиональной аттестации сотрудников сырьевых компаний России и Великобритании."Это политический первый шаг, который дает возможность публично признать нашего специалиста, который и сегодня имеет очень высокий рейтинг и хорошие знания", — говорит Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета.Подписанный в Лондоне договор станет основой для работы Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Этот проект можно считать еще одним подтверждением высокого уровня подготовки специалистов, которых выпускает Горный университет."Я всегда с большим уважением относился к качеству научной работы, которая проводится в нашей сфере в России. И такое сотрудничество, я уверен, взаимно обогатит обе участвующие в проекте стороны", — сообщил Бернар Рикинсон, исполнительный директор института материалов, минералов и горного дела.Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает это событие знаковым для процесса признания российских дипломов за рубежом."Это вклад в двусторонние отношения, потому что несмотря на жесткую антироссийскую линию, которая проводится британским правительством, эти контакты открывают очень широкую дорогу для профессионального диалога", — уверен Александр Яковенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании.Помимо договора об аттестации в Лондоне было подписано соглашение между ассоциацией "Горнопромышленники России" и рейтинговым агентством QS. С этих событий начал свою работу форум "Российско-британский сырьевой диалог". Эта площадка сегодня объединяет элиту научного и бизнес сообществ, представляющих сырьевой сектор. Одним из инициаторов создания форума выступил принц Майкл Кентский. В прошлом году он посетил Горный университет, где ему было присвоено звание почетного профессора, к нему предлагался парадный мундир, который принц там же с удовольствием примерил."У нас очень много двусторонних проектов, большое количество британских компаний работают в России в сфере добычи полезных ископаемых, многие из них присутствуют на лондонской бирже, так что связи у нас тесные", — объясняет Чарльз Хендри, президент российско-британской торговой палаты.Минерально-сырьевые продукты составляют более половины того, что импортирует Великобритания из России. И в прошлом году импорт вырос почти на 28 процентов. Что же касается форума "Российско-британский сырьевой диалог", то количественный и качественный состав его участников показывает, что, несмотря на политические сложности, интерес к совместным проектам есть, и он взаимный.