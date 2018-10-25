Двое молодых людей напали на несовершеннолетнего
Двое молодых людей напали на несовершеннолетнего
Региональный СледКом завершил расследование уголовного дела по статье «грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». Преступление в отношении подростка из Мурома произошло весной 2016 года и с тех пор оставалось не раскрытым.
Обвиняют двух молодых людей– одному 27 лет, другому 19. Второй на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним.
Однажды вечером на одной из муромских улиц парни заметили 17-летнего подростка, на которого решили напасть и ограбить.
Они догнали свою жертву и несколько раз ударили. Парень упал и на некоторое время потерял сознание. Этим и воспользовались злоумышленники. Они отобрали у него сотовый телефон и рюкзак, после чего убежали.
Уже дома юноша вызвал скорую помощь и полицию. Доктора диагностировали ему черепно-мозговую травму и ушибленную рану заушной области. А следователи возбудили уголовное дело за грабеж.
Проведенные розыскные мероприятия позволили задержать в августе этого года 27-летнего муромлянина.
Молодого человека заключили под стражу. Его 19-летнего сообщника тоже разыскали, он под подпиской о невыезде.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
В ходе следствия обвиняемые признали свою вину и возместили юноше моральный и материальный вред.