Двое молодых людей напали на несовершеннолетнего

Двое молодых людей напали на несовершеннолетнегоРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела по статье «грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». Преступление в отношении подростка из Мурома произошло весной 2016 года и с тех пор оставалось не раскрытым.Обвиняют двух молодых людей– одному 27 лет, другому 19. Второй на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним.Однажды вечером на одной из муромских улиц парни заметили 17-летнего подростка, на которого решили напасть и ограбить.Они догнали свою жертву и несколько раз ударили. Парень упал и на некоторое время потерял сознание. Этим и воспользовались злоумышленники. Они отобрали у него сотовый телефон и рюкзак, после чего убежали.Уже дома юноша вызвал скорую помощь и полицию. Доктора диагностировали ему черепно-мозговую травму и ушибленную рану заушной области. А следователи возбудили уголовное дело за грабеж.Проведенные розыскные мероприятия позволили задержать в августе этого года 27-летнего муромлянина.Молодого человека заключили под стражу. Его 19-летнего сообщника тоже разыскали, он под подпиской о невыезде.Материалы уголовного дела направлены в суд.В ходе следствия обвиняемые признали свою вину и возместили юноше моральный и материальный вред.