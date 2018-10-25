В аварии есть пострадавший

В аварии есть пострадавшийЧереда ДТП на федеральной трассе М-7 не прекращается. Утром 25 октября на пульт диспетчера МЧС пришло сообщение об аварии на повороте на село Чаадаево Муромского района.На место незамедлительно выехали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи и ПСО МКУ о. Муром. В пресс-службе тревожного ведомства рассказали, что при столкновении двух автомобилей пострадал человек.Подразделение 11 отряда ФПС производило сбор информации на месте происшествия. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек и 5 спецмашин.