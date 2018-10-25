30-летняя мать мальчика, жительница Московской области, приехала в гости к своему сожителю и оставила ребенка одного на улице...

Сотрудники полиции МО МВД России «Куриловское» задержали 30-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в оставлении в опасности своего малолетнего сына.В дежурную часть территориального отдела полиции в ночное время суток поступило сообщение от жительницы поселка Рогово о найденном ребенке. Женщина рассказала, что малыша, который находился один на улице всего в нескольких метрах от проезжей части, обнаружил ее сосед по лестничной площадке.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 30-летняя мать мальчика, жительница Московской области, приехала в гости к своему сожителю и просто оставила ребенка на улице.Сотрудники полиции вызвали наряд скорой медицинской помощи, после чего мальчик был госпитализирован в одну из больниц столицы, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время врачи проводят дополнительное обследование на предмет заболеваний, угрожающих его жизни или здоровью.В ходе проверки установлено, что мать малыша ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию сына. Кроме того, полицейские установили, что ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении первого ребенка.Отделом дознания территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38