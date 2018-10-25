Мероприятия прошли в рамках «Недели детской дорожной безопасности.

В рамках «Недели детской дорожной безопасности» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели тематические встречи с учениками школ района и воспитанниками детских садов. Цель мероприятий – формирование у ребят навыков безопасного поведения на дорогах.Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС капитан полиции Евгения Сычева побеседовала с детьми на такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства, передвижение в темное время суток вблизи проезжей части дороги, особенно, без сопровождения взрослых, переход дороги с соблюдением требований Правил дорожного движения.Инспектор еще раз напомнила правила перехода проезжей части в зоне действия регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов и побеседовала с ребятами о необходимости использования ремней безопасности в детских удерживающих устройствах.Капитан полиции Евгения Сычева указала на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток. Порекомендовала ребятам проверить наличие фликеров у всех членов своих семей,и в случае их отсутствия на верхней одежде, непременно приобрести и носить, тем самым проявив заботу о близких.В детском мобильном автогородке юные пешеходы вместе с правоохранителями моделировали различные дорожные ситуации, демонстрируя умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным условиям.Ребята вместе с дорожным полицейским изучали знаки, расположенные на территории автогородка, старались быстро и точно отвечать на все тематические вопросы инспектора.Старшим школьникам правоохранитель разъяснила последствия попыток управления транспортными средствами без водительского удостоверения, а также штрафные санкции и ответственность родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющему водительского удостоверения на право управления.