Злоумышленник достал из кармана предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом, и стал угрожать его жизни и здоровью.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 21-летнего молодого человека подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины, кассира одного из магазинов расположенных на улице Бурденко. Он сообщил, что неизвестный, находясь в магазине по вышеуказанному адресу, выражаясь нецензурной бранью, достал из кармана предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом, и стал угрожать его жизни и здоровью.Выполнявшие патрулирование близлежащей территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия задержали подозреваемого – 21-летнего москвича. У злоумышленника изъят предмет, похожий на пистолет, который направлен на исследование в ЭКЦ.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60