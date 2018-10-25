Молодой человек имел ключи от квартиры заявителя и в течение нескольких месяцев похищал драгоценности...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму 14,5 млн рублей.В ОМВД России по району Сокольники обратился мужчина и сообщил, что из его квартиры, расположенной на Русаковской улице, похищены различные часы из драгоценных металлов, золотое колье с бриллиантами и изумрудами, а также браслет с бриллиантами. Сумма ущерба превысила 14,5 млн рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОМВД России по району Сокольники задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.В ходе следствия установлено, что подозреваемый приходится пасынком потерпевшему. Молодой человек имел ключи от квартиры заявителя и похищал драгоценности в течение нескольких месяцев. Похищенное сбывал в ломбард.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73