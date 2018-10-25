По подозрению в терроризме задержан житель Николаевска-на-Амуре. Он готовился взорвать один из социальных объектов города. Террористы его завербовали во время отбывания срока за другие преступления.

По подозрению в терроризме задержан житель Николаевска-на-Амуре. Он готовился взорвать один из социальных объектов города. Террористы его завербовали во время отбывания срока за другие преступления.Во время отбывания наказания за разбой мужчина принял ислам. Следственные органы полагают, что именно в то время он также был завербован террористической организацией. Сейчас проверяются время все связи подозреваемого, сообщает "Интерфакс".Взрывное устройство, которое планировалось использовать для совершения теракта, было обнаружено в заброшенном здании.По словам источника в правоохранительных органах края, факт пресечения теракта произошел еще в 2017 году.