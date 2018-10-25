Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил стеклянную бутылку в заднее правое стекло автобуса, в результате чего стекло автобуса было повреждено...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в хулиганстве.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратился 44-летний водитель автобуса с заявлением о принятии мер к неизвестному мужчине, который повредил стекло автобуса городского маршрута.Установлено, что 51-летний житель Подмосковья, находясь на автобусной остановке «Московский проспект», расположенной в 5 микрорайоне Зеленограда, в состоянии алкогольного опьянения бросил стеклянную бутылку в заднее правое стекло автобуса, в результате чего стекло автобуса было повреждено. Ущерб составляет более 7 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия.Дознавателем ОД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31