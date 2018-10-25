О своих впечатлениях он рассказал в социальных сетях

О своих впечатлениях он рассказал в социальных сетяхВ Петушках состоялось долгожданное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса под названием «Олимпиец». Мероприятие посетил первое лицо региона Владимир Сипягин. О своих впечатлениях он рассказал в социальных сетях.В новый спорткомплекс входят бассейн с 4-мя дорожками, спортзал для проведения различных соревнований, зона отдыха и сауна с купелью. Планируют, что в спортивном зале будут функционировать секции волейбола, мини-футбола, баскетбола и художественной гимнастики, а в бассейне – секции плавания. Чуть позже здесь откроют тренажерный зал. По примерным подсчетам, «Олимпиец» сможет принимать до 280 человек в сутки.