Написать его может любой желающий

Написать его может любой желающийАкция «Большой этнографический диктант» пройдет 2 ноября по всей России. Написать его может любой желающий. Возраст, образование и социальный статус роли не играют.Диктант нужен для того, чтобы оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в нашей стране.Всего будет 30 вопросов: 20 — общих для всех и 10 уникальных для каждого региона. На написание диктанта дадут 45 минут.Для тех, кто не сможет проверить свои знания, придя на диктант лично, на организуют и онлайн-тестирование.Правильные ответы на задания опубликуют на сайте 10 ноября, а результаты тестирования — 12 декабря.Во Владимире диктант можно будет написать в ВлГУ, Финуниверситете, ВЮИ ФСИН России и РАНХиГС.